Полузащитник Дмитрий Комбаров после победы над «Зенитом» (2:1) в матче РФПЛ рассказал, в какой европейский топ-клуб хотел бы перейти хавбек красно-белых .

— «Спартак» уже чемпион?

— Сегодня была важная победа, но говорить о чемпионстве еще рано. Можно будет расслабиться только тогда, когда все будет официально оформлено.

— Когда Дзюба забил, не показалось, что можете упустить победу?

— Это футбол, все может быть. Самое главное, что в концовке мы имели не один, а несколько практически 100-процентных голевых моментов. Не забили, но не опускали рук и играли на победу до конца, хотя многие игроки устали. В итоге Самедов забил очень эмоциональный гол и самое главное, что сегодня мы заработали три очка.

— Луческу сказал, что Промес перерос чемпионат России. Ему пора уезжать?

— Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в топ-клубе, таком как «Ливерпуль» или , о которой он иногда говорит. Куинси не думает о каких-то середняках, только о топ-клубах. Но Промес еще пригодится «Спартаку» не только в этом году, но и в следующем, а может даже еще через год. Недаром с ним недавно переподписали контракт, — сказал Комбаров.