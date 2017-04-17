Дмитрий Комбаров: «Промес хочет попробовать себя в «Барселоне»
Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после победы над «Зенитом» (2:1) в матче РФПЛ рассказал, в какой европейский топ-клуб хотел бы перейти хавбек красно-белых Куинси Промес.
— «Спартак» уже чемпион?
— Сегодня была важная победа, но говорить о чемпионстве еще рано. Можно будет расслабиться только тогда, когда все будет официально оформлено.
— Когда Дзюба забил, не показалось, что можете упустить победу?
— Это футбол, все может быть. Самое главное, что в концовке мы имели не один, а несколько практически 100-процентных голевых моментов. Не забили, но не опускали рук и играли на победу до конца, хотя многие игроки устали. В итоге Самедов забил очень эмоциональный гол и самое главное, что сегодня мы заработали три очка.
— Луческу сказал, что Промес перерос чемпионат России. Ему пора уезжать?
— Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в топ-клубе, таком как «Ливерпуль» или «Барселона», о которой он иногда говорит. Куинси не думает о каких-то середняках, только о топ-клубах. Но Промес еще пригодится «Спартаку» не только в этом году, но и в следующем, а может даже еще через год. Недаром с ним недавно переподписали контракт, — сказал Комбаров.
Опрос
Вы хотите, чтобы «Спартак» стал чемпионом?
- Да78%
- Нет22%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.