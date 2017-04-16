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    Месси не поедет в офис ФИФА на рассмотрение апелляции и не будет извиняться

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания сборная Аргентины дисквалификации ФИФА Федерация футбола Аргентины

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не намерен посещать штаб-квартиру ФИФА, где будет рассматриваться апелляция на его дисквалификацию на 4 матча сборной Аргентины за оскорбление судьи.

    Президент Ассоциация футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа встретился с 29-летним форвардом и сообщил ему, что ФИФА может сократить дисквалификацию, если игрок отправится в Цюрих и извинится.

    Однако Месси не планирует посещать офис ФИФА и не будет извиняться.

    AFA настаивает на том, что Месси не хотел оскорбить арбитра словом «ублюдок», а использовал сленг.

    Заседание дисциплинарного комитета ФИФА состоится 4 мая в Цюрихе.

    ФИФА дисквалифицировала Месси на 4 матча за оскорбление ассистента судьи

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