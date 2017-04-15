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    Стефано Пиоли: «Интер» должен был играть до финального свистка»

    Теги Интер Милан Стефано Пиоли серия А Италия судьи Даниэле Орсато Филиппо Мели

    Тренер «Интера» Стефано Пиоли дал комментарии по окончании игры с «Миланом» (2:2).

    «Четвертый арбитр сказал, что второй тайм завершится на отметке 51 минута 30 секунд. Но игра оканчивается тогда, когда рефери дает свисток. Нам следовало действовать внимательнее. Команда должна была оставаться в игре до самого конца.

    Жаль. Поначалу были некоторые трудности, но затем мы играли хорошо. Я очень разочарован. Это дерби, и «Интер» мог бы стоять выше «Милана» в таблице.

    Плохо, что мы дважды потеряли концентрацию при стандартах. Нужно стать лучше в этом отношении.

    Мы расстроены. Но надо оставаться сильными. Впереди еще будут важные матчи, за счет которых можно отыграть позицию в чемпионате. Борьба за попадание в Лигу Европы не окончена», – сказал итальянец.

    «Милан» сравнял счет на 97-й минуте матча. Игру судила бригада Даниэле Орсато. Четвертым арбитром был Филиппо Мели.

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