Тренер «Интера» Стефано Пиоли дал комментарии по окончании игры с (2:2).

«Четвертый арбитр сказал, что второй тайм завершится на отметке 51 минута 30 секунд. Но игра оканчивается тогда, когда рефери дает свисток. Нам следовало действовать внимательнее. Команда должна была оставаться в игре до самого конца.

Жаль. Поначалу были некоторые трудности, но затем мы играли хорошо. Я очень разочарован. Это дерби, и мог бы стоять выше «Милана» в таблице.

Плохо, что мы дважды потеряли концентрацию при стандартах. Нужно стать лучше в этом отношении.

Мы расстроены. Но надо оставаться сильными. Впереди еще будут важные матчи, за счет которых можно отыграть позицию в чемпионате. Борьба за попадание в Лигу Европы не окончена», – сказал итальянец.

«Милан» сравнял счет на 97-й минуте матча. Игру судила бригада Даниэле Орсато. Четвертым арбитром был Филиппо Мели.