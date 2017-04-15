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    Кейн забил 20 голов в трех подряд сезонах АПЛ, до него это делали Ширер, Анри и ван Нистелрой

    Теги Тьерри Анри премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой Алан Ширер Тоттенхэм Борнмут Харри Кейн

    Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил в первом тайме игры с «Борнмутом».

    Это его 20-й гол в текущем чемпионате. Нападающий забил 20 мячей в третьем сезоне подряд. В предыдущем чемпионате Кейн отличился 25 раз. В позапрошлом сезоне он записал на свой счет 21 мяч.

    Кейн – четвертый игрок в истории премьер-лиги, забивавший 20 голов в трех чемпионатах подряд. Ранее такое удавалось нападающим Алану Ширеру, Тьери Анри и Руду ван Нистелрою.

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