Кейн забил 20 голов в трех подряд сезонах АПЛ, до него это делали Ширер, Анри и ван Нистелрой

Нападающий Харри Кейн забил в первом тайме игры с «Борнмутом».

Это его 20-й гол в текущем чемпионате. Нападающий забил 20 мячей в третьем сезоне подряд. В предыдущем чемпионате Кейн отличился 25 раз. В позапрошлом сезоне он записал на свой счет 21 мяч.

Кейн – четвертый игрок в истории премьер-лиги, забивавший 20 голов в трех чемпионатах подряд. Ранее такое удавалось нападающим Алану Ширеру, и Руду ван Нистелрою.