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    «Интер» – «Милан». На матче ожидается рекордная ТВ-аудитория, свыше 860 млн зрителей

    Теги Интер Милан серия А Италия телевидение болельщики Сан-Сиро

    Миланское дерби в рамках 32-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Интером» может установить рекорд по численности ТВ-аудитории.

    Ожидается, что матч посмотрят 862 миллиона человек по всему миру после назначения начала игры на 12.30 по местному времени (13.30 МСК).

    Это даст возможность людям, проживающим в Азии, посмотреть игру в удобное для себя время. Интерес к матчу будет повышен в связи с тем, что накануне «Милан» приобрели инвесторы из Китая.

    Доходы клубов от продажи билетов оцениваются в 4 миллиона евро, это больше, чем «Интер» заработал в сентябре на матче с «Ювентусом» (3,9 млн).

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