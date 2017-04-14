«Интер» – «Милан». На матче ожидается рекордная ТВ-аудитория, свыше 860 млн зрителей
Миланское дерби в рамках 32-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Интером» может установить рекорд по численности ТВ-аудитории.
Ожидается, что матч посмотрят 862 миллиона человек по всему миру после назначения начала игры на 12.30 по местному времени (13.30 МСК).
Это даст возможность людям, проживающим в Азии, посмотреть игру в удобное для себя время. Интерес к матчу будет повышен в связи с тем, что накануне «Милан» приобрели инвесторы из Китая.
Доходы клубов от продажи билетов оцениваются в 4 миллиона евро, это больше, чем «Интер» заработал в сентябре на матче с «Ювентусом» (3,9 млн).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.