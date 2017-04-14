Миланское дерби в рамках 32-го тура чемпионата Италии между и «Интером» может установить рекорд по численности ТВ-аудитории.

Ожидается, что матч посмотрят 862 миллиона человек по всему миру после назначения начала игры на 12.30 по местному времени (13.30 МСК).

Это даст возможность людям, проживающим в Азии, посмотреть игру в удобное для себя время. Интерес к матчу будет повышен в связи с тем, что накануне «Милан» приобрели инвесторы из Китая.

Доходы клубов от продажи билетов оцениваются в 4 миллиона евро, это больше, чем «Интер» заработал в сентябре на матче с (3,9 млн).