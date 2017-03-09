Озил и Окслейд-Чемберлен хотят уйти из «Арсенала»

Полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен и Месут Озил летом могут сменить клуб.

Как сообщает The Telegraph, футболисты хотят уйти из по окончании сезона. Озил не ответил на предложение лондонцев о продлении контракта с зарплатой 200 тысяч фунтов в неделю, своим друзьям в Германии он рассказал, что планирует уйти.

Что касается Окслейд-Чемберлена, «Арсенал» еще не предложил ему продлить контракт, срок которого истекает летом 2018 года. Источник, близкий к англичанину, сообщил, что футболист недоволен тем, что клуб до последнего момента к нему не обращается, поэтому Чемберлен намерен отклонить предложение.

Ранее сообщалось о желании уйти из «Арсенала» Алексиса Санчеса.