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    Озил и Окслейд-Чемберлен хотят уйти из «Арсенала»

    Теги Месут Озил премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Алекс Окслейд-Чемберлен

    Полузащитники «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен и Месут Озил летом могут сменить клуб.

    Как сообщает The Telegraph, футболисты хотят уйти из «Арсенала» по окончании сезона. Озил не ответил на предложение лондонцев о продлении контракта с зарплатой 200 тысяч фунтов в неделю, своим друзьям в Германии он рассказал, что планирует уйти.

    Что касается Окслейд-Чемберлена, «Арсенал» еще не предложил ему продлить контракт, срок которого истекает летом 2018 года. Источник, близкий к англичанину, сообщил, что футболист недоволен тем, что клуб до последнего момента к нему не обращается, поэтому Чемберлен намерен отклонить предложение.

    Ранее сообщалось о желании уйти из «Арсенала» Алексиса Санчеса.

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