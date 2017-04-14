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    ЦСКА интересуется нигерийским форвардом «Аустрии» Кайоде

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия Аустрия высшая лига Австрия возможные трансферы Оларенваджу Кайоде

    Нападающий венской «Аустрии» Оларенваджу Кайоде привлек внимание ЦСКА.

    Сообщается, что скауты армейцев просматривали 23-летнего форварда 23 марта в его дебютном матче за сборную Нигерии в товарищеской игре с Сенегалом (1:1).

    В 26 матчах текущего чемпионата Австрии Кайоде забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. Кроме того, в 12 играх Лиги Европы на его счету 5 мячей.

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