Полузащитник Роман Зобнин поделился ожиданиями от домашнего матча РФПЛ против .

– Чувствуете ажиотаж, который выходит далеко за обычные рамки?

– Конечно. Напоминает домашний матч с ЦСКА в первом круге. С каждым днем – все больше и больше.

– Победа над «Зенитом» отдалит вас от соперника на 11 очков и тогда уж наверняка выключит его из чемпионской гонки. Но ничья стратегически тоже хороша.

– Мы будем играть только с мыслью о победе. Не будем смотреть в таблицу. Сейчас есть соперник – «Зенит». Мы должны его победить. А дальше – посмотрим.

– В «Зените» явные проблемы во взаимоотношениях игроков и главного тренера. Пикировка Луческу с Шатовым и вовсе вышла на публику. Вас в преддверии матча это радует?

– Нас это никак не касается и не волнует. Мы с уважением относимся к этому сопернику. Не важно, какие у них проблемы. У них сильные футболисты, против которых будет очень сложно играть. И это будет война!

– Как остановить Дзюбу? Он забивал в каждом из трех матчей, которые провел против команды, в которой вырос.

– Думаю, защитники знают, как против него действовать, — сказал Зобнин.