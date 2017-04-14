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    Роман Зобнин: «У «Зенита» сильные игроки. Это будет война!»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Роман Зобнин

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от домашнего матча РФПЛ против «Зенита».

    – Чувствуете ажиотаж, который выходит далеко за обычные рамки?

    – Конечно. Напоминает домашний матч с ЦСКА в первом круге. С каждым днем – все больше и больше.

    – Победа над «Зенитом» отдалит вас от соперника на 11 очков и тогда уж наверняка выключит его из чемпионской гонки. Но ничья стратегически тоже хороша.

    – Мы будем играть только с мыслью о победе. Не будем смотреть в таблицу. Сейчас есть соперник – «Зенит». Мы должны его победить. А дальше – посмотрим.

    – В «Зените» явные проблемы во взаимоотношениях игроков и главного тренера. Пикировка Луческу с Шатовым и вовсе вышла на публику. Вас в преддверии матча это радует?

    – Нас это никак не касается и не волнует. Мы с уважением относимся к этому сопернику. Не важно, какие у них проблемы. У них сильные футболисты, против которых будет очень сложно играть. И это будет война!

    – Как остановить Дзюбу? Он забивал в каждом из трех матчей, которые провел против команды, в которой вырос.

    – Думаю, защитники знают, как против него действовать, — сказал Зобнин.

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