Роман Зобнин: «У «Зенита» сильные игроки. Это будет война!»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от домашнего матча РФПЛ против «Зенита».
– Чувствуете ажиотаж, который выходит далеко за обычные рамки?
– Конечно. Напоминает домашний матч с ЦСКА в первом круге. С каждым днем – все больше и больше.
– Победа над «Зенитом» отдалит вас от соперника на 11 очков и тогда уж наверняка выключит его из чемпионской гонки. Но ничья стратегически тоже хороша.
– Мы будем играть только с мыслью о победе. Не будем смотреть в таблицу. Сейчас есть соперник – «Зенит». Мы должны его победить. А дальше – посмотрим.
– В «Зените» явные проблемы во взаимоотношениях игроков и главного тренера. Пикировка Луческу с Шатовым и вовсе вышла на публику. Вас в преддверии матча это радует?
– Нас это никак не касается и не волнует. Мы с уважением относимся к этому сопернику. Не важно, какие у них проблемы. У них сильные футболисты, против которых будет очень сложно играть. И это будет война!
– Как остановить Дзюбу? Он забивал в каждом из трех матчей, которые провел против команды, в которой вырос.
– Думаю, защитники знают, как против него действовать, — сказал Зобнин.
Опрос
«Спартак» - чемпион?
- Да77%
- Нет23%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.