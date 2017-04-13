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    «Лион» – «Бешикташ». Матч начался после того, как президент французского клуба отправился в эпицентр столкновений

    Теги Лион лига 1 Франция Бешикташ Лига Европы происшествия Жан-Мишель Олас

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас отправился в эпицентр столкновений между болельщиками перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы против «Бешикташа».

    Примерно через полчаса после того, как беспорядки были прекращены, встреча началась. Игрокам потребовалась дополнительная разминка перед началом матча. 

    Фанаты «Бешикташа» устроили беспорядки на стадионе «Лиона», болельщики хозяев выбежали на поле

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