Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас отправился в эпицентр столкновений между болельщиками перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы против «Бешикташа».

Примерно через полчаса после того, как беспорядки были прекращены, встреча началась. Игрокам потребовалась дополнительная разминка перед началом матча.

Place au football ⚽️ !! #OLBES, c’est parti !! — Olympique Lyonnais (@OL) 13 апреля 2017 г.

Фанаты «Бешикташа» устроили беспорядки на стадионе «Лиона», болельщики хозяев выбежали на поле