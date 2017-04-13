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    «МЮ» сыграл вничью с «Андерлехтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

    Теги Манчестер Юнайтед Андерлехт Лига Европы Генрих Мхитарян Леандер Дендонкер

    В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Андерлехт» на стадионе «Констант Ванден Сток» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    На гол Генриха Мхитаряна точным ударом ответил Леандер Дендонкер.

    Sports,ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ответная игра пройдет 20 апреля на стадионе «Олд Траффорд».

    Андерлехт Бельгия – Манчестер Юнайтед Англия 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    13 апреля, 22.05, «Констант Ванден Сток»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 36 Мхитарян, 1:1 – 86 Дендонкер.
    АндерлехтМартинес, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нюйтинк, Станчу (Ханни, 65), Тилеманс, Дендонкер, Бруно (Кипчу, 58), Ачимпонг, Телин (Теодорчик, 75).
    Манчестер ЮнайтедРомеро, Рохо, Байи, Дармиан, Валенсия, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Кэррик, Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Рэшфорд (Феллайни, 75), Ибрагимович.
    Предупреждения:
    Мхитарян (24), Кэррик (47), Обрадович (67), Фосу-Менса (90).

    Статистика Лиги Европы

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