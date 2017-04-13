«МЮ» сыграл вничью с «Андерлехтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Андерлехт» на стадионе «Констант Ванден Сток» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
На гол Генриха Мхитаряна точным ударом ответил Леандер Дендонкер.
Sports,ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Ответная игра пройдет 20 апреля на стадионе «Олд Траффорд».
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.05, «Констант Ванден Сток»
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Андерлехт –
Мартинес, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нюйтинк, Станчу (Ханни, 65), Тилеманс, Дендонкер, Бруно (Кипчу, 58), Ачимпонг, Телин (Теодорчик, 75).
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Рохо, Байи, Дармиан, Валенсия, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Кэррик, Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Рэшфорд (Феллайни, 75), Ибрагимович.
- Предупреждения:
- Мхитарян (24), Кэррик (47), Обрадович (67), Фосу-Менса (90).
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