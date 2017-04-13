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    Карло Анчелотти: «Криштиану решил исход сегодняшнего матча»

    Теги Бавария Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о матче плей-офф Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).

    «Криштиану решил исход сегодняшнего матча. Нам удавалось его сдерживать до красной карточки.

    Следующая неделя будет трудной. Этот результат еще ни о чем не говорит. «Реал» оставил нам надежду.

    Сегодня нам не очень везло. Не смогли реализовать пенальти. Но мы можем надеяться на лучшее после того, что показали в первом тайме.

    Не виню Мартинеса, «Реал» контратаковал, ему пришлось фолить. Он очень важен для нас. Надеюсь, что Левандовски и Хуммельс поправятся к ответной игре», – сказал Анчелотти.

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