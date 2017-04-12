Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» объяснила, кто будет комментировать центральный матч 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

Комментировать матч, который состоится 16 апреля, будет Федор Погорелов. В качестве комментатора-аналитика выступит Евгений Савин.

Ведущим студии будет Роман Гутцайт, экспертами – Валерий Карпин и Геннадий Орлов.

Что не так с комментатором «Зенита»