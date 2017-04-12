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    «Спартак» – «Зенит». Савин и Погорелов будут комментировать матч, Орлов – эксперт в студии

    Теги Спартак Зенит Евгений Савин Премьер-лига Россия телевидение Валерий Карпин Геннадий Орлов Федор Погорелов Матч ТВ Роман Гутцайт

    Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» объяснила, кто будет комментировать центральный матч 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

    Комментировать матч, который состоится 16 апреля, будет Федор Погорелов. В качестве комментатора-аналитика выступит Евгений Савин.

    Ведущим студии будет Роман Гутцайт, экспертами – Валерий Карпин и Геннадий Орлов.

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