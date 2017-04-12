«Барселона» впервые при Луисе Энрике проиграла 2 гостевых матча ЛЧ подряд

«Барселона» в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов уступила в Турине «Ювентусу» (0:3).

Каталонцы впервые под руководством главного тренера Луиса Энрике проиграли в двух выездных матчах турнира подряд.

14 февраля в первом матче 1/8 финала «Барселона» потерпела в Париже крупное поражение от «ПСЖ» (0:4), но в ответной игре разгромила французов 6:1 и вышла в следующий раунд.

Луис Энрике: «Сегодня мне сложнее поверить в камбэк, чем после первого матча с «ПСЖ»