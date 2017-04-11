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    Альба говорил с испанскими игроками «Челси» и «МЮ» о возможном переходе в эти клубы

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Франсеск Фабрегас премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Педро Жорди Альба

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба рассматривает варианты, связанные с возможным переходом в другой клуб.

    Футболист говорил с хавбеками «Челси» Франсеском Фабрегасом и Педро. Латераль хотел получить от них информацию о лондонском клубе, чтобы оценить возможность перехода. Также защитник контактировал с испанскими игроками «Манчестер Юнайтед».

    Агенты футболиста пытаются успокоить ситуацию. Сам защитник вовсе не уверен, что останется в «Барселоне».

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