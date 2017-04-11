Альба говорил с испанскими игроками «Челси» и «МЮ» о возможном переходе в эти клубы
Защитник «Барселоны» Жорди Альба рассматривает варианты, связанные с возможным переходом в другой клуб.
Футболист говорил с хавбеками «Челси» Франсеском Фабрегасом и Педро. Латераль хотел получить от них информацию о лондонском клубе, чтобы оценить возможность перехода. Также защитник контактировал с испанскими игроками «Манчестер Юнайтед».
Агенты футболиста пытаются успокоить ситуацию. Сам защитник вовсе не уверен, что останется в «Барселоне».
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