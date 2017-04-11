Альба говорил с испанскими игроками «Челси» и «МЮ» о возможном переходе в эти клубы

Защитник «Барселоны» рассматривает варианты, связанные с возможным переходом в другой клуб.

Футболист говорил с хавбеками «Челси» Франсеском Фабрегасом и Педро. Латераль хотел получить от них информацию о лондонском клубе, чтобы оценить возможность перехода. Также защитник контактировал с испанскими игроками .

Агенты футболиста пытаются успокоить ситуацию. Сам защитник вовсе не уверен, что останется в «Барселоне».