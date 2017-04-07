Баусу уволят с поста тренера сборной Аргентины на следующей неделе

Главного тренера сборной Аргентины Эдгардо Баусу отправят в отставку.

Сообщается, что официально об этом будет объявлено на следующей неделе.

После 14 туров Аргентина занимает в южноамериканской квалификации ЧМ-2018 5-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах с представителем Океании.

Ранее стало известно, что вместо Баусы сборную Аргентины может возглавить главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли.