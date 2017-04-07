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    Баусу уволят с поста тренера сборной Аргентины на следующей неделе

    Теги сборная Аргентины отставки Эдгардо Бауса квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    Главного тренера сборной Аргентины Эдгардо Баусу отправят в отставку.

    Сообщается, что официально об этом будет объявлено на следующей неделе.

    После 14 туров Аргентина занимает в южноамериканской квалификации ЧМ-2018 5-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах с представителем Океании.

    Ранее стало известно, что вместо Баусы сборную Аргентины может возглавить главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли.

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