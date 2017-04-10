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    «Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Алексиса Санчеса и готов заплатить за него 50 млн фунтов

    Теги Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    «Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, который летом 2018 года может стать свободным агентом.

    Как сообщает чилийское издание Cooperativa, в споре за 28-летнего чилийца «горожане» опережают «ПСЖ» и «Челси» и готовы заплатить за него требуемые 50 миллионов фунтов.

    Самому Санчесу «Сити» согласен предложить недельный оклад в размере 200 тысяч.

    Ранее стало известно, что хавбек хочет перейти в «Челси».

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