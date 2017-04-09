Виктор Гончаренко: «Если бы давали победу по очкам, как в боксе, мы бы могли ее одержать»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о ничьей с «Краснодаром» (1:1).
– Выражаясь терминологией бокса, если бы давали победу по очкам, мы бы могли ее одержать. Реализуй мы хотя бы один момент в первом тайме, было бы лучше. А так получилась напряженная игра, были яркие моменты. «Краснодар» играл при поддержке болельщиков и где-то с нашей помощью смог во втором тайме завладеть инициативой. Но мы показали, что у нас есть характер, сравняли счет в непростой ситуации, когда соперник поймал кураж. И тем не менее, я недоволен.
– Нереализованные моменты – это невезение или плохая игра в завершающей стадии?
– Это спешка. Мы принимали очень поспешные решения. Не торопились бы, могли бы забить в первом тайме, – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».
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