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    Виктор Гончаренко: «Если бы давали победу по очкам, как в боксе, мы бы могли ее одержать»

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Краснодар

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о ничьей с «Краснодаром» (1:1).

    – Выражаясь терминологией бокса, если бы давали победу по очкам, мы бы могли ее одержать. Реализуй мы хотя бы один момент в первом тайме, было бы лучше. А так получилась напряженная игра, были яркие моменты. «Краснодар» играл при поддержке болельщиков и где-то с нашей помощью смог во втором тайме завладеть инициативой. Но мы показали, что у нас есть характер, сравняли счет в непростой ситуации, когда соперник поймал кураж. И тем не менее, я недоволен.

    – Нереализованные моменты – это невезение или плохая игра в завершающей стадии?

    – Это спешка. Мы принимали очень поспешные решения. Не торопились бы, могли бы забить в первом тайме, – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

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