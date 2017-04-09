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    Златан Ибрагимович: «Моуринью смотрит тебе в глаза и говорит, кусок говна ты или нет. Мне это нравится»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия

    Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович заявил, что главный тренер Жозе Моуринью выжимает максимум из состава, который у него есть.

    «Тренер выжимает максимум из команды, которая у него есть. Это на 200 процентов так.

    Если бы мы были достаточно хороши, то шли бы на первом месте, но это не так.

    Но Моуринью по-прежнему победитель, это качество невозможно утратить. Если оно у вас есть, то остается с вами всегда.

    Я хорошо знаю Жозе. Это достаточно прямолинеен, говорит, то что думает. Он смотрит тебе в глаза и говорит, кусок говна ты или нет. Мне это нравится», – сказал Ибрагимович.

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