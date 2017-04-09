«Ливерпуль» потратит летом на трансферы около 200 млн фунтов

Руководство «Ливерпуля» готово потратить значительную сумму на усиление команды летом.

На трансферы будет выделено около 100 миллионов фунтов. Также планирует расстаться с некоторыми игроками нынешним летом, и все средства от их продажи также будут направлены на усиление команды. Таким образом, мерсисайдцы готовы потратить на усиление команды до 200 миллионов фунтов.

«Ливерпуль» могут покинуть Мамаду Сако, Лукас Лейва, , Лазар Маркович, Кевин Стюарт и ряд молодых игроков.