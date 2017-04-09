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    «Ливерпуль» потратит летом на трансферы около 200 млн фунтов

    Теги Ливерпуль Лукас Лейва премьер-лига Англия возможные трансферы Мамаду Сако Дэниэл Старридж Кевин Стюарт Лазар Маркович

    Руководство «Ливерпуля» готово потратить значительную сумму на усиление команды летом.

    На трансферы будет выделено около 100 миллионов фунтов. Также «Ливерпуль» планирует расстаться с некоторыми игроками нынешним летом, и все средства от их продажи также будут направлены на усиление команды. Таким образом, мерсисайдцы готовы потратить на усиление команды до 200 миллионов фунтов.

    «Ливерпуль» могут покинуть Мамаду Сако, Лукас Лейва, Дэниэл Старридж, Лазар Маркович, Кевин Стюарт и ряд молодых игроков.

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