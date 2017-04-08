Главный тренер Мирча Луческу рассказал о ситуации с полузащитником .

– Шатов сказал, что вам и без него хорошо. Расцениваете это как бунт? Чувствуете поддержку игроков?

– К сожалению, он сам отдалил себя от команды своими травмами. Иногда эти повреждения существуют, иногда мне трудно сказать, насколько они серьезны. Говоря о его месте в составе: он не может играть под нападающим, на позиции того же Кокорина. Шатов может действовать на позиции Данни. Я верю в этого игрока, у него очень большой потенциал.

Самое главное, чтобы он постоянно тренировался. Он может три дня тренироваться, а потом нет. На десятой минуте у него может что-то заболеть. Когда готовились к «Анжи», он посреди недели уехал проверяться после операции в Финляндии. Я не могу доверять игроку, который непостоянно тренируется, не получает нагрузок, а травмируется. Я жду его с нетерпением, но пока это больше зависит от него, а не от меня.

Такая ситуация была и в конце первой части чемпионата, и на сборах. Он больше не молодой перспективный игрок, а должен становиться лидером «Зенита». Для этого Шатов должен постоянно быть в тренировочном процессе, – сказал Луческу.

Мирча Луческу надоел