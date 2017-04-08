Мирча Луческу: «Первый тайм сыграли безобразно, это можно назвать антифутболом»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча чемпионата России с «Анжи» (1:1), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.
«Теперь все зависит не от нас, это печально. К сожалению, подошли к финишу чемпионата с большим количеством карточек. Когда игрок на карте, хочет поберечь себя перед «Спартаком». Еще пришлось менять многих игроков из-за травм.
В итоге первый тайм сыграли безобразно, это можно назвать антифутболом. Не было терпения выходить из обороны через пас, прибегли к не свойственным нам длинным передачам.
Был жесткий разговор в перерыве, на второй тайм вышла другая команда. К сожалению, соперник прибегал к фолам, и не всегда судья их наказывал, их фолы были хуже, чем тот, за который получил вторую желтую в Казани Юсупов.
После удаления Ломбертса команда перестроилась и билась до конца.
Мы играли в обороне сочетанием, которое не привыкло выходить через пас, это самая большая проблема.
Со «Спартаком» вы увидите совсем другой «Зенит».
Ломбертса удалили по делу, но хотелось бы, чтобы он с такой же последовательностью наказывал Гулиева», – сказал Луческу.
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