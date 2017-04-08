Главный тренер Мирча Луческу подвел итоги матча чемпионата России с «Анжи» (1:1), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

«Теперь все зависит не от нас, это печально. К сожалению, подошли к финишу чемпионата с большим количеством карточек. Когда игрок на карте, хочет поберечь себя перед «Спартаком». Еще пришлось менять многих игроков из-за травм.

В итоге первый тайм сыграли безобразно, это можно назвать антифутболом. Не было терпения выходить из обороны через пас, прибегли к не свойственным нам длинным передачам.

Был жесткий разговор в перерыве, на второй тайм вышла другая команда. К сожалению, соперник прибегал к фолам, и не всегда судья их наказывал, их фолы были хуже, чем тот, за который получил вторую желтую в Казани Юсупов.

После удаления Ломбертса команда перестроилась и билась до конца.

Мы играли в обороне сочетанием, которое не привыкло выходить через пас, это самая большая проблема.

Со «Спартаком» вы увидите совсем другой .

Ломбертса удалили по делу, но хотелось бы, чтобы он с такой же последовательностью наказывал Гулиева», – сказал Луческу.