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    Иско выложил фотографию с чипсами «Барселоны», потом удалил ее и сказал, что не собирается переходить в «Барсу»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания фото Иско

    Полузащитник «Реала» Иско выставил в stories инстаграма фотографию, на которой видны брендированные чипсы «Барселоны». Из-за реакции подписчиков он вскоре заменил фотографию.

    «Я совершенно не собираюсь в «Барселону»! Фотография означает, что мы собирались съесть их как чипсы! Кстати, я их даже не попробовал. Просто друзья решили придумать мне проблемы», – написал Иско в твиттере.

    Ранее появилась информация, что в приглашении Иско заинтересована «Барселона».

    Иско: «Барселона»? Не знаю, для чего придумывают такие слухи»

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