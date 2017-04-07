Иско выложил фотографию с чипсами «Барселоны», потом удалил ее и сказал, что не собирается переходить в «Барсу»

Полузащитник Иско выставил в stories инстаграма фотографию, на которой видны брендированные чипсы «Барселоны». Из-за реакции подписчиков он вскоре заменил фотографию.

«Я совершенно не собираюсь в «Барселону»! Фотография означает, что мы собирались съесть их как чипсы! Кстати, я их даже не попробовал. Просто друзья решили придумать мне проблемы», – написал в твиттере.

Ранее появилась информация, что в приглашении Иско заинтересована «Барселона».

Иско: «Барселона»? Не знаю, для чего придумывают такие слухи»

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