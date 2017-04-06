Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мыслями о финансовых аспектах.

«Вопрос, связанный с зарплатой игроков в российских клубах, требует решения. Либо введением потолка зарплат, либо, как делают в некоторых европейских клубах, привязыванием зарплаты игрока к его КПД на поле. Есть и другие варианты. Но вопрос с зарплатами явно перезрел, поэтому необходимо решать его как можно быстрее. Иначе можем натолкнуться на серьезные проблемы.

Я вообще против того, чтобы бюджеты субъектов РФ финансировали футбольные команды. В каждом субъекте, кроме, наверное, Москвы, есть большие социальные проблемы. Поэтому нужно уходить от бюджетного финансирования. Текущие проблемы субъектов рано или поздно создадут проблемы клубу. И мы получаем очередную .

В идеале мы должны прийти к тому, что в премьер-лиге будут играть только те команды, которые ни копейки не будут получать из бюджета. Пожалуйста – зарабатывай на атрибутике, еврокубках, посещаемости. Как-то во всем мире живут клубы! Разве есть в Германии, Италии, Англии клубы, которые финансируется из государственного бюджета?

То, что происходит в российском футболе, чудовищно. Пенсионеры голодают, студенты получают нищенскую стипендию, люди с трудом выживают на прожиточный минимум – зато финансируется, например, томский футбольный клуб. Что за бред? Финансируйте социальные вопросы, а «Томь» и другие пусть учатся зарабатывать. Не у всех получится, но и не надо, чтобы получилось у всех. Потихоньку мы придем к нужной модели», – сказал политик.