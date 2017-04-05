Анатолий Тимощук: «Спартак» лидирует, но «Зенит» должен сделать все, чтобы изменить ситуацию»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о соперничестве со «Спартаком» в чемпионской гонке РФПЛ.
— Противостояние со «Спартаком» сейчас стало острее, чем в вашу бытность игроком? Можно ли сравнить противостояние «Зенита» со «Спартаком» и «Шахтера» – с киевским «Динамо»?
— Сравнить, конечно, можно. Но в чемпионате России любой матч «Зенита» с московской командой можно в определенной степени назвать дерби. Эти команды являются футбольными раздражителями друг для друга.
«Спартак» — самый принципиальный соперник. В этом сезоне команда идет лидером, но мы должны сделать все возможное, чтобы изменить эту ситуацию, – сказал Тимощук.
После 21 тура красно-белые опережают питерцев и ЦСКА на 6 очков.
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