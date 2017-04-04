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    ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе был выше, чем у «Поле Чудес» и «Вечернего Урганта»

    Теги сборная Бельгии сборная России телевидение товарищеские матчи (сборные)

    Товарищеский матч между сборными России и Бельгии попал в сотню самых популярных эфиров российского ТВ по итогам прошлой недели.

    Трансляция Первого канала заняла 32 позицию со следующими показателями: 12,0%, рейтинг – 4,3% (данные измерения – Москва, аудитория – 18+).

    Таким образом, эфир игры опередил несколько топ-программ отечественного телевидения, в частности, «Поле чудес» (36-я позиция) «Человек и закон» (40-е место), «Что? Где? Когда?» (42-е место), «Вечерний Ургант» (47-е место).

    Кроме того, на 18 позиций матч национальной команды обошел ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», который выходит на телеканале «Россия 1».

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