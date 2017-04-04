«Спартак» откроет офис и филиал академии в Китае и сделает китайскую версию сайта

Вице-президент Наиль Измайлов рассказал, что клуб намерен открыть клубный офис и филиал академии в Китае.

«В следующем сезоне клуб планирует открыть офис и филиал академии в Китае.

В данный момент мы ведем переговоры с представителями Китая. В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию.

Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках», – рассказал Измайлов.