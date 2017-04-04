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    «Спартак» откроет офис и филиал академии в Китае и сделает китайскую версию сайта

    Теги Спартак Премьер-лига Россия детский футбол высшая лига Китай Наиль Измайлов

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, что клуб намерен открыть клубный офис и филиал академии в Китае.

    «В следующем сезоне клуб планирует открыть офис и филиал академии в Китае.

    В данный момент мы ведем переговоры с представителями Китая. В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию.

    Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках», – рассказал Измайлов.

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