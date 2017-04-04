Промес обогнал Дзюбу по голам за «Спартак»

Полузащитник Куинси Промес в матче РФПЛ с «Оренбургом» (3:2) забил победный гол.

Это 39-й мяч голландца за красно-белых, и он вышел на 38-е место в истории клуба, превзойдя бывшего форварда «Спартака» , выступающего ныне за «Зенит».

При этом Дзюбе потребовалось 166 матчей за красно-белых, чтобы забить 38 голов, тогда как Промес забил 39-й гол в 81-й игре.

Лидирует по этому показателю Никита Симонян — 160 голов за «Спартак».

В 17 матчах текущего чемпионата России на счету Промеса 8 мячей и 7 голевых передач. Дзюба в 18 играх забил 9 голов и сделал 5 результативных пасов.