Главный тренер Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча чемпионата России против (2:0).

– Лучшее поле, на котором мы играли с момента возобновления чемпионата. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его подготовке. Нам все помогало: и стадион, и поле, и атмосфера.

Доволен результатом, мы заслужили его безоговорочно. «Рубин» – хорошая команда, поэтому я доволен результатом и футболом, который мы показали.

– Удивил ли «Рубин», который впервые вышел в таком составе?

– Честно говоря, ожидал, что «Рубин» покажет более атакующий футбол. К сожалению, в первом тайме они сели в защиту. Хорошо, что мы смогли реализовать свои моменты. Во втором тайме уже «Рубин» больше атаковал позиционно, а мы контратаковали, – сказал Луческу.