Мирча Луческу: «Доволен результатом и футболом, который мы показали»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча чемпионата России против «Рубина» (2:0).
– Лучшее поле, на котором мы играли с момента возобновления чемпионата. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его подготовке. Нам все помогало: и стадион, и поле, и атмосфера.
Доволен результатом, мы заслужили его безоговорочно. «Рубин» – хорошая команда, поэтому я доволен результатом и футболом, который мы показали.
– Удивил ли «Рубин», который впервые вышел в таком составе?
– Честно говоря, ожидал, что «Рубин» покажет более атакующий футбол. К сожалению, в первом тайме они сели в защиту. Хорошо, что мы смогли реализовать свои моменты. Во втором тайме уже «Рубин» больше атаковал позиционно, а мы контратаковали, – сказал Луческу.
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