Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о своей возможной работе в «Барселоне».

«Могу ли я в будущем возглавить «Барселону»? Нет (резко). Вот вам заголовок на завтра.

Возвращение Рауля в «Реал»? Это его дом. Это знаковый игрок в истории клуба, и я рад тому, что он может вернуться (на должность советника президента клуба – прим. Sports.ru)», – сказал Зидан.

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