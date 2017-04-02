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    Зинедин Зидан: «Могу ли я в будущем возглавить «Барселону»? Нет. Вот вам заголовок»

    Теги Барселона Реал Мадрид Рауль примера Испания Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о своей возможной работе в «Барселоне». 

    «Могу ли я в будущем возглавить «Барселону»? Нет (резко). Вот вам заголовок на завтра.

    Возвращение Рауля в «Реал»? Это его дом. Это знаковый игрок в истории клуба, и я рад тому, что он может вернуться (на должность советника президента клуба – прим. Sports.ru)», – сказал Зидан. 

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