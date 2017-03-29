Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер прокомментировал слова защитника клуба Жерара Пике в адрес мадридского .

Ранее Пике заявил, что ему неприятно видеть, что «люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу».

«Из того, что я слышал и читал, Пике не соврал, всегда на стороне правды. Пике выразил свое мнение, не надо забывать, что у нас свобода слова и самовыражения. Подобная прямолинейность может задеть, но он высказался предельно конкретно», — сказал Кардонер.

Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»