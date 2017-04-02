В 30-м туре итальянской серии А «Рома» обыграла «Эмполи» (2:0), «Милан» в гостях разошелся миром с «Пескарой» (1:1), «Интер» встретится с «Сампдорией», а в центральном матче тура сыграют и «Наполи».

Чемпионат Италии

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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