Игуаин против Неаполя. «Ювентус» играет с «Наполи»
В 30-м туре итальянской серии А «Рома» обыграла «Эмполи» (2:0), «Милан» в гостях разошелся миром с «Пескарой» (1:1), «Интер» встретится с «Сампдорией», а в центральном матче тура сыграют «Ювентус» и «Наполи».
Чемпионат Италии
30-й тур
- Дата проведения
- 2 апреля, 13.30, «Олимпико ди Торино»
-
Торино –
Харт, Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Молинаро, Аккуа, Лукич (Бойе, 56), Базелли (Лопес, 71), Яго Фальке (Итурбе, 14), Белотти, Ляйич.
-
Удинезе –
Скуффет, Видмер, Ларангейра, Анджелла, Самир, Агеманг-Баду, Кумс (Аднан, 77), Янкто, де Пауль (Эрто, 61), Сапата, Перица (Ридер Матос, 85).
- Предупреждения:
- Россеттини (5), Кумс (9), Анджелла (54), Янкто (90).
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
-
Дженоа –
Рубиньо, Муньос, Бурдиссо, Хентилетти (Хильемарк, 46), Иццо, Лазович (Бегетто, 72), Лаксальт, Ригони, Нтчам (Морозини, 56), Симеоне, Пинилья.
-
Аталанта –
Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Конти (Д'Алессандро, 79), Кессиэ, Фройлер (Грасси, 81), Спинаццола, Куртич, Гомес (Хатебур, 83), Петанья.
- Удаление:
- Пинилья (60).
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.00, «Адриатико»
-
Пескара –
Фьорилло, Дзампано, Кампаньяро, Бово, Бираги, Мемушай (Миличевич, 85), Кулибали, Мунтари (Бруно, 66), Бенали, Баэбек, Капрари (Черри, 76).
-
Милан –
Доннарумма, Калабрия, Палетта, Романьоли, Ванджони, Пашалич, Соса (Локателли, 70), Фернандес (Куцка, 76), Окампос, Бакка (Лападула, 58), Деулофеу.
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.00, «Артемио Франки»
- Гол:
- 1:0 – 51 Эль-Бабакар.
-
Фиорентина –
Тэтэрушану, Томович, Санчес, Астори, Тельо (Кьеза, 84), Бадель, Кристофоро, Милич, Иличич (Сапонара, 70), Валеро, Калинич (Эль-Бабакар, 46).
-
Болонья –
Миранте, Гастальделло, Майетта, Торосидис (Ди Франческо, 77), Мбайе, Донса, Вивиани (Джемаили, 54), Таидер (Надь, 54), Крейчи, Верди, Дестро.
- Предупреждения:
- Дестро (29), Бадель (59), Томович (70), Кристофоро (78), Крейчи (90).
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.00, «Ренцо Барбера»
-
Палермо –
Фулиньяти, Витиелло (Шаллаи, 80), Гонсалес, Гольданига, Рисполи, Бруно Энрике (Ло Фасо, 88), Гацци (Балог, 67), Чочев, Пеццелла, Трайковски, Несторовски.
-
Кальяри –
Биттенкур, Исла, Пизакане, Алвеш, Мурру, Падоин, Тахцидис, Ионицэ, Жоао Педро (Фараго, 81), Сау (Хан Кван Сон, 86), Боррьелло (Дейола, 90).
- Предупреждения:
- Гацци (5), Исла (16), Бруно Энрике (75), Трайковски (90).
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
- 0:1 – 51 Феррари, 1:1 – 57 Пеллиссье, 1:2 – 82 Фальчинелли.
-
Кьево –
Секулин, Фрей, Дайнелли, Гамберини (Сполли, 64), Каччаторе, Кастро, Радованович, де Гузман, Бирса (Меджорини, 58), Пеллиссье, Инглезе (Гакпе, 83).
-
Кротоне –
Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла, Роден (Налини, 60), Капецци (Барберис, 80), Крисетиг, Стоян, Тротта, Фальчинелли (Сампиризи, 87).
- Предупреждения:
- Чеккерини (65), Кастро (68), Рози (74), Радованович (90).
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
- Гол:
- 0:1 – 7 Хедира.
-
Наполи –
Рафаэл, Альбиоль, Стринич, Хюсай, Кулибали, Мертенс, Аллан, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Жоржиньо.
-
Ювентус –
Буффон, Кьеллини, Бонуччи, Лихтштайнер, Лемина, Асамоа, Хедира, Маркизио, Пьянич, Манджукич, Игуаин.
- Предупреждение:
- Инсинье (37).
- Дата проведения
- 3 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 1 апреля, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
-
Сассуоло –
Консильи, Лирола, Каннаваро, Ачерби, Делль`Орко, Пеллегрини, Аквилани, Миссироли (Данкан, 64), Берарди, Дефрель (Матри, 71), Политано (Рагуза, 84).
-
Лацио –
Стракоша, Габаррон, де Врей, Худт (Лукаку, 58), Раду, Пароло, Биглия, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Ломбарди, 79), Иммобиле, Лулич (Кейта, 58).
- Дата проведения
- 1 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
-
Рома –
Шченсны, Манолас, Фасио (Жезус, 85), Рюдигер, Бруно Перес, Паредес, Наингголан, Мариу Руй, Салах, Перотти (Гренье, 62), Джеко (Тотти, 73).
-
Эмполи –
Скорупски, Лорини, Весели, Барба (Чосич, 77), Паскуаль, Крунич, Бюхель, Кроче, Эль-Каддури (Маккароне, 73), Марилунго (Тельо, 58), Тьям.
- Предупреждение:
- Крунич (43).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.