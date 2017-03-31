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    В Неаполе продается туалетная бумага с фото Игуаина

    Теги Ювентус серия А Италия Наполи Гонсало Игуаин фото Сан-Паоло

    В Неаполе продается туалетная бумага с фото форварда Гонсало Игуаина.

    Летом прошлого года нападающий покинул «Наполи» и подписал контракт с «Ювентусом». Неаполитанские болельщики остались крайне недовольны тем, что футболист ушел.

    В воскресенье «Наполи» примет «Ювентус» в очередном туре серии А. Рядом со стадионом «Сан-Паоло» продается туалетная бумага с фото нападающего. Футболист запечатлен в форме «Ювентуса».

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