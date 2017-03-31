В Неаполе продается туалетная бумага с фото Игуаина
В Неаполе продается туалетная бумага с фото форварда Гонсало Игуаина.
Летом прошлого года нападающий покинул «Наполи» и подписал контракт с «Ювентусом». Неаполитанские болельщики остались крайне недовольны тем, что футболист ушел.
В воскресенье «Наполи» примет «Ювентус» в очередном туре серии А. Рядом со стадионом «Сан-Паоло» продается туалетная бумага с фото нападающего. Футболист запечатлен в форме «Ювентуса».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.