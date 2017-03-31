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    Виталий Мутко: «Рассчитываем, что букмекеры будут отчислять на спорт миллиард рублей в год»

    Теги Виталий Мутко бизнес ставки на спорт

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, какую сумму букмекерские конторы будут выделять на финансирование спорта.

    «Мы рассчитываем на 250 миллионов рублей в квартал. Это миллиард в год», – сказал Мутко.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал закон об отчислениях со стороны букмекерских контор средств на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

    Согласно закону, на профессиональный спорт организаторы должны тратить 80% от общего объема отчислений, а на детско-юношеский – 20%. В случае неуплаты букмекерами соответствующих отчислений, с них можно будет взыскать эти средства через суд.

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