Гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко подвел итоги года вещания телеканала .

– Доля «Матч ТВ» ниже, чем у предшественника – «России 2», а инвестиции в запуск и бюджет гораздо выше. Отвечает ли развитие этого канала вашим ожиданиям?

– «Матч» на 15% превысил планы по выручке и выполнил аудиторные показатели. Что касается доли, то со следующего года мы будем мерить «Матч» по 18+ (среди мужчин – прим.). Мы уже полгода параллельно его измеряем по этой аудитории, и в ней доля 3,6%.

Доля в стандартной аудитории «Матча», мужчины 25–59 лет, – 3,2%. Это все абсолютно соответствует стратегии. Все, что мы запланировали по «Матчу» в этом году, достигнуто. Проведено огромное количество различных тестов, и мы видим, что зрителю интересно видеть не только саму трансляцию. Ему интересно, чтобы перед показом его погрузили в тему, а после рассказали аналитику. К такому обертыванию контента зрители очень хорошо относятся.

Кстати, не очень корректно нас сравнивать с «Россией 2». Он показывал фильмы и сериалы, туда отдавали непремьерные показы. Год прошел – скоро мы успокоимся и перестанем сравнивать «Матч» с тем, что было два года назад, и начнем сравнивать его с «Матчем».

– Изначально вы ожидали, что телеканал станет операционно прибыльным через три года после запуска, то есть уже к концу 2018 года. Сохраняется ли этот план?

– Вопрос непростой, потому что видите, что творится вокруг спорта. Мы вкладываем огромные силы в продвижение спортивного контента, у нас его огромное количество, как нигде в мире. Но скандалы, связанные с допингом, оголтелая атака на российский спорт не могли не сказаться на интересе зрителя. Он устает от скандалов и начинает думать, что в России действительно весь спорт построен на обмане, и зачем я буду это смотреть…

Нет ощущения сопричастности, а ведь спорт — это страсть. А когда тебе говорят, что спорт — это плохо, у тебя происходит в голове коллапс. На российский спорт в последние два года идет такой поток агрессии, что надо предпринимать серьезные шаги.

Не то чтобы я себе подстилаю соломку — нет. Мы будем стараться выполнять обещания, которые давали, но ситуация сложная. В любом случае канал будет все больше зарабатывать, – сказал Чернышенко.