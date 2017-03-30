Маурисио Почеттино: «Не могу возглавить «Барсу» или «Арсенал». Я люблю «Эспаньол» и «Тоттенхэм»
Тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал комментарии по поводу встречи с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.
«Это было совпадение. Я болельщик «Эспаньола». Думаю, в связи с этим нет необходимости говорить слишком много.
По аналогии, если Дэниэл Леви уволит меня в ближайшие годы, не будет никакой возможности возглавить «Арсенал». На мой взгляд, важно хранить верность.
Я люблю «Эспаньол» и «Тоттенхэм». Нет возможности когда-то перейти в «Арсенал», – заявил аргентинец.
Почеттино встретился с Бартомеу на прошлой неделе. «Барселона» пока не определилась с тем, какой тренер возглавит команду летом.
Почеттино, будучи футболистом, выступал за другой клуб из столицы Каталонии – «Эспаньол». Там же аргентинец начал тренерскую карьеру.
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