Тренер Маурисио Почеттино дал комментарии по поводу встречи с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.

«Это было совпадение. Я болельщик . Думаю, в связи с этим нет необходимости говорить слишком много.

По аналогии, если Дэниэл Леви уволит меня в ближайшие годы, не будет никакой возможности возглавить . На мой взгляд, важно хранить верность.

Я люблю «Эспаньол» и «Тоттенхэм». Нет возможности когда-то перейти в «Арсенал», – заявил аргентинец.

Почеттино встретился с Бартомеу на прошлой неделе. «Барселона» пока не определилась с тем, какой тренер возглавит команду летом.

Почеттино, будучи футболистом, выступал за другой клуб из столицы Каталонии – «Эспаньол». Там же аргентинец начал тренерскую карьеру.