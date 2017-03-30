Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Маурисио Почеттино: «Не могу возглавить «Барсу» или «Арсенал». Я люблю «Эспаньол» и «Тоттенхэм»

    Теги премьер-лига Англия Барселона Эспаньол примера Испания Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Маурисио Почеттино Жозеп Бартомеу

    Тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал комментарии по поводу встречи с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.

    «Это было совпадение. Я болельщик «Эспаньола». Думаю, в связи с этим нет необходимости говорить слишком много.

    По аналогии, если Дэниэл Леви уволит меня в ближайшие годы, не будет никакой возможности возглавить «Арсенал». На мой взгляд, важно хранить верность.

    Я люблю «Эспаньол» и «Тоттенхэм». Нет возможности когда-то перейти в «Арсенал», – заявил аргентинец.

    Почеттино встретился с Бартомеу на прошлой неделе. «Барселона» пока не определилась с тем, какой тренер возглавит команду летом.

    Почеттино, будучи футболистом, выступал за другой клуб из столицы Каталонии – «Эспаньол». Там же аргентинец начал тренерскую карьеру.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться