Почеттино встретился с президентом «Барселоны» Бартомеу

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино встретился с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.

В лондонском клубе заявили, что знают о встрече и что она обусловлена исключительно дружескими отношениями Почеттино и Бартомеу.

Однако отмечается, что «Тоттенхэм» не знал об этой встрече заранее.

Ранее сообщалось, что 45-летний аргентинец является одним из претендентов на пост нового тренера «Барсы», которую летом покинет Луис Энрике.