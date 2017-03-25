Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Почеттино встретился с президентом «Барселоны» Бартомеу

    Теги премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Тоттенхэм Маурисио Почеттино Жозеп Бартомеу

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино встретился с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.

    В лондонском клубе заявили, что знают о встрече и что она обусловлена исключительно дружескими отношениями Почеттино и Бартомеу.

    Однако отмечается, что «Тоттенхэм» не знал об этой встрече заранее.

    Ранее сообщалось, что 45-летний аргентинец является одним из претендентов на пост нового тренера «Барсы», которую летом покинет Луис Энрике.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться