Менхенгладбахская «Боруссия» подтвердила, что Дауд летом перейдет в «Боруссию» Дортмунд
Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Махмуд Дауд продолжит карьеру в «Боруссии» из Дортмунда.
Менхенгладбахцы подтвердили, что летом – за год до истечения срока своего контракта – 21-летний хавбек переберется в Дортмунд.
Контракт игрока сирийского происхождения со своим новым клубом будет рассчитан до лета 2022 года.
Детали сделки не разглашаются, однако ранее стало известно, что трансфер Дауда обойдется дортмундской команде примерно в 10 миллионов евро.
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