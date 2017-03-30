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    Менхенгладбахская «Боруссия» подтвердила, что Дауд летом перейдет в «Боруссию» Дортмунд

    Теги Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия трансферы Махмуд Дауд

    Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Махмуд Дауд продолжит карьеру в «Боруссии» из Дортмунда.

    Менхенгладбахцы подтвердили, что летом – за год до истечения срока своего контракта – 21-летний хавбек переберется в Дортмунд.

    Контракт игрока сирийского происхождения со своим новым клубом будет рассчитан до лета 2022 года.

    Детали сделки не разглашаются, однако ранее стало известно, что трансфер Дауда обойдется дортмундской команде примерно в 10 миллионов евро.

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