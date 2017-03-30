Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о том, что он хочет приобрести нападающего «Барселоны» .

«Я всегда стараюсь быть объективным и прагматичным в плане того, что прошу у клубов. Но слухи о Неймаре – это абсурд.

Такой клуб, как , никогда не продаст Неймара. Месси еще молод и впереди у него еще долгие годы карьеры, но ему уже под 30, и Неймар станет главной звездой «Барсы» после Месси.

Попытку переманить Неймара я могу сравнить с попыткой взломать сейф – это нереально», – сказал Моуринью.