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    Жозе Моуринью: «Попытку переманить Неймара я могу сравнить со взломом сейфа. «Барселона» никогда не продаст его»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси примера Испания Неймар

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о том, что он хочет приобрести нападающего «Барселоны» Неймара.

    «Я всегда стараюсь быть объективным и прагматичным в плане того, что прошу у клубов. Но слухи о Неймаре – это абсурд.

    Такой клуб, как «Барселона», никогда не продаст Неймара. Месси еще молод и впереди у него еще долгие годы карьеры, но ему уже под 30, и Неймар станет главной звездой «Барсы» после Месси.

    Попытку переманить Неймара я могу сравнить с попыткой взломать сейф – это нереально», – сказал Моуринью.

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