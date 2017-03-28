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    Роберто Мартинес: «В сборной России могу выделить Миранчука. Его ждет большое будущее»

    Теги сборная Бельгии сборная России Роберто Мартинес товарищеские матчи (сборные) Алексей Миранчук

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги товарищеского матча со сборной России (3:3) и отметил хавбека российской команды Алексея Миранчука.

    «Мы приехали, чтобы провести хороший матч. Мы хотели кое-что посмотреть, и мы это сделали. Хотя, конечно, не дело вести в два мяча и потом терять победу. Последние минуты разочаровали. Нет смысла это скрывать.

    Сборная России играет по схеме 3-5-2 уже какое-то время. Знаем теперь какие-то заклинания против этой расстановки. За 70 минут набрали хороший темп. 20 минут мы не смогли делать то, что должны были.

    В сборной России могу выделить Миранчука. Его ведь так зовут? Для меня он особенный. Ему 21 год, но его ждет большое будущее», – сказал Мартинес.

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