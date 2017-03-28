Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги товарищеского матча со сборной России (3:3) и отметил хавбека российской команды .

«Мы приехали, чтобы провести хороший матч. Мы хотели кое-что посмотреть, и мы это сделали. Хотя, конечно, не дело вести в два мяча и потом терять победу. Последние минуты разочаровали. Нет смысла это скрывать.

Сборная России играет по схеме 3-5-2 уже какое-то время. Знаем теперь какие-то заклинания против этой расстановки. За 70 минут набрали хороший темп. 20 минут мы не смогли делать то, что должны были.

В сборной России могу выделить Миранчука. Его ведь так зовут? Для меня он особенный. Ему 21 год, но его ждет большое будущее», – сказал Мартинес.