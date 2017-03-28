Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин поделился мнением о визите бельгийских болельщиков в Сочи на товарищеский матч между сборными России и Бельгии.

«Те болельщики, которые оказались в России, действительно счастливчики. Они побывали в нашей стране и увидели своими глазами, что это совсем не страшно. Не так страшен черт, как его малюют.

Думаю, что бельгийцы, которые приехали в Сочи, получили истинное удовольствие от посещения страны. Думаю, что они передадут своим друзьям и родственникам: ехать в Россию можно всегда, и даже необязательно по каким-то событиям», – заявил Маркин.

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