Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением об игре сборной России в товарищеском мачте против Кот-д`Ивуара (0:2).

«Хотелось бы видеть более качественный футбол в исполнении сборной России. Но, к сожалению, в этом матче не получилось его продемонстрировать. Ну и соответственная реакция зрителей.

Возможно, какие-то вопросы возникают к линии обороны. Но надо понимать, что защитники и полузащитники недостаточно хорошо контролировали мяч. Я не заметил, какая идея была в том, как развивать атаки. Такое ощущение, что защитники терялись.

Но одну идею я заметил – передачи на , потом скидка, но подборы практически не собирались, хоть Саша и достаточно много выиграл. Мне кажется, что это какая-то ущербная тактика. Если мы играем дома и позиционируем себя, как команда, которая хочет выиграть, то нужно было больше играть низом», — сказал Широков.

Сегодня сборной России проведет товарищеский матч против сборной Бельгии, игра начнется в 19.00 по московскому времени.