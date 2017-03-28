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    Роман Широков: «Передачи на Бухарова с последующей скидкой – это какая-то ущербная тактика для сборной»

    Теги Роман Широков Александр Бухаров сборная Бельгии сборная России болельщики сборная Кот-д′Ивуара товарищеские матчи (сборные)

    Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением об игре сборной России в товарищеском мачте против Кот-д`Ивуара (0:2).

    «Хотелось бы видеть более качественный футбол в исполнении сборной России. Но, к сожалению, в этом матче не получилось его продемонстрировать. Ну и соответственная реакция зрителей.

    Возможно, какие-то вопросы возникают к линии обороны. Но надо понимать, что защитники и полузащитники недостаточно хорошо контролировали мяч. Я не заметил, какая идея была в том, как развивать атаки. Такое ощущение, что защитники терялись.

    Но одну идею я заметил – передачи на Бухарова, потом скидка, но подборы практически не собирались, хоть Саша и достаточно много выиграл. Мне кажется, что это какая-то ущербная тактика. Если мы играем дома и позиционируем себя, как команда, которая хочет выиграть, то нужно было больше играть низом», — сказал Широков.

    Сегодня сборной России проведет товарищеский матч против сборной Бельгии, игра начнется в 19.00 по московскому времени.

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