На содержание стадиона в Сочи ежегодно потребуется 450-500 млн рублей

Руководитель сочинского стадиона «Фишт» Олег Кравченко рассказал об эксплуатации арены, реконструированной к Кубку конфедераций-2017 и .

«На Кубке конфедераций поле будет засеяно, скажем так, южными травами. Если мы посадим на «Фишт» траву субтропиков, то зимой она не выдержит.

На «Фиште» существует зона гостеприимства, вип-трибуна со скайбоксами по всем правилам, 360 мест для инвалидов и 400 рабочих мест для прессы. Всего на стадионе 2023 камеры.

Примерно 450-500 миллионов рублей в год требуется на поддержание стадиона. Единственный способ заработать – проводить летом концерты. Мы очень хотим это сделать.

Что касается качества газона, то на сегодняшний день оценка пять с плюсом. Тут две современные системы дренажа, стоят датчики по увлажнению. Если почва слишком увлажнена, включается система, которая отсасывает воду.

Завтра ожидается около 70 болельщиков сборной Бельгии, около 5000 машин. Парковочных мест у нас предостаточно. Есть проблема в узкости выездов – всего одна дорога на Сочи. Проще тем, кто пойдет пешком или на электричке.

Проблема зимы не стоит. Лучший стадион для зимы. Снег выпал один раз – это был нонсенс», – сообщил Кравченко.

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