Финал Кубка России состоится 2 мая в Сочи

Первый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что финальный матч Кубка России пройдет 2 мая на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

«Бюро утвердило, что финал Кубка пройдет 2 мая в Сочи», — сообщил Симонян.

Ожидается, что финал Кубка страны станет одним из официальных тестовых матчей перед Кубком Конфедераций, матчи которого пройдут, в том числе, и на стадионе «Фишт».

В полуфинале Кубка России сыграет с «Уфой», а «Рубин» — с «Уралом». Оба матча состоятся 5 апреля.