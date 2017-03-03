Финал Кубка России состоится 2 мая в Сочи
Первый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что финальный матч Кубка России пройдет 2 мая на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.
«Бюро утвердило, что финал Кубка пройдет 2 мая в Сочи», — сообщил Симонян.
Ожидается, что финал Кубка страны станет одним из официальных тестовых матчей перед Кубком Конфедераций, матчи которого пройдут, в том числе, и на стадионе «Фишт».
В полуфинале Кубка России «Локомотив» сыграет с «Уфой», а «Рубин» — с «Уралом». Оба матча состоятся 5 апреля.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.