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    Финал Кубка России состоится 2 мая в Сочи

    Теги Локомотив Рубин Кубок России Урал Уфа Олимпийский стадион Сочи

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что финальный матч Кубка России пройдет 2 мая на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

    «Бюро утвердило, что финал Кубка пройдет 2 мая в Сочи», — сообщил Симонян.

    Ожидается, что финал Кубка страны станет одним из официальных тестовых матчей перед Кубком Конфедераций, матчи которого пройдут, в том числе, и на стадионе «Фишт».

     В полуфинале Кубка России «Локомотив» сыграет с «Уфой», а «Рубин» — с «Уралом». Оба матча состоятся 5 апреля.

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