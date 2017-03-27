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    «Бавария» сообщила «Барселоне», что Тиаго Алькантара стоит 90 млн евро

    Теги Бавария бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Тиаго Алькантара

    «Барселона» была заинтересована в возвращении полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантары.

    Каталонский клуб запросил у мюнхенцев информацию о трансферном статусе 25-летнего хавбека.

    «Бавария» считает Тиаго ключевым игроком и ведет с ним переговоры о продлении контракта.

    Немецкий клуб заявил, что футболист стоит 90 миллионов евро, и «Барселона» отказалась от этой сделки.

    Подробную статистику выступлений Тиаго смотрите здесь.

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