«Бавария» сообщила «Барселоне», что Тиаго Алькантара стоит 90 млн евро
«Барселона» была заинтересована в возвращении полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантары.
Каталонский клуб запросил у мюнхенцев информацию о трансферном статусе 25-летнего хавбека.
«Бавария» считает Тиаго ключевым игроком и ведет с ним переговоры о продлении контракта.
Немецкий клуб заявил, что футболист стоит 90 миллионов евро, и «Барселона» отказалась от этой сделки.
Подробную статистику выступлений Тиаго смотрите здесь.
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