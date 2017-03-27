Королевский футбольный союз Нидерландов: «Сборную мог бы возглавить Куман. Рассматриваем и кандидатуры иностранцев»
Директор Королевского футбольного союза Нидерландов Жан-Поль Декоссо рассказал о поиске нового главного тренера национальной сборной после увольнения Данни Блинда.
«Хотелось бы определиться с тренером к лету. Переговоры будет вести ван Брекелен (технический директор федерации – прим. Sports.ru). Конечно, у нас есть план и определенные идеи.
Нам нужен тренер, который бы помог голландскому футболу двигаться вперед. Этим человеком мог бы стать Куман, но он занят в клубе, как и многие другие его коллеги.
Не исключено, что сборную возглавит тренер-иностранец. Рассматриваем все возможные варианты», – сказал Декоссо.
После 5 туров «оранжевые» с 7 очками занимают в таблице квалификации ЧМ-2018 4-е место, отставая от лидирующей Франции на 6 баллов.
Во вторник в товарищеском матче с Италией Голландия сыграет под руководством и.о. главного тренера Фреда Грима, ассистента Блинда.
31 мая и 4 июня нидерландцы проведут спарринги с Марокко и Кот-д’Ивуаром соответственно, а 9 июня в отборе ЧМ-2018 встретятся с Люксембургом.
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