Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Королевский футбольный союз Нидерландов: «Сборную мог бы возглавить Куман. Рассматриваем и кандидатуры иностранцев»

    Теги сборная Голландии Роналд Куман Эвертон премьер-лига Англия отставки Федерация футбола Голландии

    Директор Королевского футбольного союза Нидерландов Жан-Поль Декоссо рассказал о поиске нового главного тренера национальной сборной после увольнения Данни Блинда.

    «Хотелось бы определиться с тренером к лету. Переговоры будет вести ван Брекелен (технический директор федерации – прим. Sports.ru). Конечно, у нас есть план и определенные идеи.

    Нам нужен тренер, который бы помог голландскому футболу двигаться вперед. Этим человеком мог бы стать Куман, но он занят в клубе, как и многие другие его коллеги.

    Не исключено, что сборную возглавит тренер-иностранец. Рассматриваем все возможные варианты», – сказал Декоссо.

    После 5 туров «оранжевые» с 7 очками занимают в таблице квалификации ЧМ-2018 4-е место, отставая от лидирующей Франции на 6 баллов.

    Во вторник в товарищеском матче с Италией Голландия сыграет под руководством и.о. главного тренера Фреда Грима, ассистента Блинда.

    31 мая и 4 июня нидерландцы проведут спарринги с Марокко и Кот-д’Ивуаром соответственно, а 9 июня в отборе ЧМ-2018 встретятся с Люксембургом.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться