Королевский футбольный союз Нидерландов: «Сборную мог бы возглавить Куман. Рассматриваем и кандидатуры иностранцев»

Директор Королевского футбольного союза Нидерландов Жан-Поль Декоссо рассказал о поиске нового главного тренера национальной сборной после увольнения Данни Блинда.

«Хотелось бы определиться с тренером к лету. Переговоры будет вести ван Брекелен (технический директор федерации – прим. Sports.ru). Конечно, у нас есть план и определенные идеи.

Нам нужен тренер, который бы помог голландскому футболу двигаться вперед. Этим человеком мог бы стать , но он занят в клубе, как и многие другие его коллеги.

Не исключено, что сборную возглавит тренер-иностранец. Рассматриваем все возможные варианты», – сказал Декоссо.

После 5 туров «оранжевые» с 7 очками занимают в таблице квалификации ЧМ-2018 4-е место, отставая от лидирующей Франции на 6 баллов.

Во вторник в товарищеском матче с Италией Голландия сыграет под руководством и.о. главного тренера Фреда Грима, ассистента Блинда.

31 мая и 4 июня нидерландцы проведут спарринги с Марокко и Кот-д’Ивуаром соответственно, а 9 июня в отборе ЧМ-2018 встретятся с Люксембургом.