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    Левандовски во время 10-матчевой голевой серии в отборочных циклах забил 17 мячей

    Теги сборная Польши Роберт Левандовски квалификация ЧМ-2018

    Форвард сборной Польши Роберт Левандовски отличился в матче квалификации ЧМ-2018 с Черногорией (2:1).

    С учетом квалификации Евро-2016 нападающий «Баварии» забил в 10-й игре отборочных турниров подряд, всего за этот отрезок на его счету 17 мячей.

    В текущей квалификации Левандовски забил 8 голов и занимает в гонке бомбардиров 2-е место, уступая Криштиану Роналду (9).

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