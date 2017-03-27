Левандовски во время 10-матчевой голевой серии в отборочных циклах забил 17 мячей

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски отличился в матче квалификации ЧМ-2018 с Черногорией (2:1).

С учетом квалификации Евро-2016 нападающий «Баварии» забил в 10-й игре отборочных турниров подряд, всего за этот отрезок на его счету 17 мячей.

В текущей квалификации Левандовски забил 8 голов и занимает в гонке бомбардиров 2-е место, уступая Криштиану Роналду (9).