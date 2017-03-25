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    В Китае игрока дисквалифицировали на 2 матча: он показал Пато большой палец после нереализованного пенальти

    Теги дисквалификации Алешандре Пато высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Тяньцзинь Цюаньцзянь Сунь Шилинь

    Китайская футбольная ассоциация дисквалифицировала на два матча полузащитника «Шанхай Шеньхуа» Суня Шилиня за ироничный жест в адрес нападающего «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато.

    Пато не забил пенальти, после чего Шилинь иронично показал ему поднятый вверх большой палец.

    Эпизод произошел на 88-й минуте матча (1:1). Игра состоялась 11 марта.

    Ранее полузащитник «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн был дисквалифицирован на полгода за то, что в том же матче наступил на ногу хавбеку «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселю Витцелю. 

    Фото: Sina

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