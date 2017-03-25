В Китае игрока дисквалифицировали на 2 матча: он показал Пато большой палец после нереализованного пенальти

Китайская футбольная ассоциация дисквалифицировала на два матча полузащитника «Шанхай Шеньхуа» Суня Шилиня за ироничный жест в адрес нападающего «Тяньцзинь Цюаньцзянь» .

Пато не забил пенальти, после чего Шилинь иронично показал ему поднятый вверх большой палец.

Эпизод произошел на 88-й минуте матча (1:1). Игра состоялась 11 марта.

Ранее полузащитник «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн был дисквалифицирован на полгода за то, что в том же матче наступил на ногу хавбеку «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселю Витцелю.

Фото: Sina