В Китае игрока дисквалифицировали на 2 матча: он показал Пато большой палец после нереализованного пенальти
Китайская футбольная ассоциация дисквалифицировала на два матча полузащитника «Шанхай Шеньхуа» Суня Шилиня за ироничный жест в адрес нападающего «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато.
Пато не забил пенальти, после чего Шилинь иронично показал ему поднятый вверх большой палец.
Эпизод произошел на 88-й минуте матча (1:1). Игра состоялась 11 марта.
Ранее полузащитник «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн был дисквалифицирован на полгода за то, что в том же матче наступил на ногу хавбеку «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселю Витцелю.
Фото: Sina
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