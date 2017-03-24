Наступивший на Витцеля Цинь Шэн дисквалифицирован на полгода

Полузащитник Цинь Шэн дисквалифицирован на полгода.

Китайская футбольная ассоциация наказала игрока за фол, совершенный в матче с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1). Тогда полузащитник грубо наступил на ногу хавбека и получил красную карточку.

Китайская футбольная ассоциация также оштрафовала игрока на сумму, эквивалентную 14 тысячам фунтов стерлингов. Ранее «Шанхай Шеньхуа» отправил полузащитника тренироваться с резервным составом. Клуб также оштрафовал футболиста на сумму, эквивалентную 35 тысячам фунтов стерлингов.

Полузащитник «Шанхай Шеньхуа» Сунь Шилинь дисквалифицирован на два матча. Футболист наказан за то, что высмеял нападающего «Тяньцзинь Цюаньцзянь» , не реализовавшего пенальти. Полузащитник показал бразильцу поднятые вверх пальцы.

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