Игорь Акинфеев: «Болельщикам обидно, что сборная показывает такую игру»
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев передал впечатления от матча с командой Кот-д′Ивуара (0:2).
«Не получилось показать свою игру. Самое главное, мы не использовали шансы. Завтра проведем разбор игры», – сказал футболист.
Вратарь ответил на вопрос о болельщиках.
«Им обидно, что сборная показывает такую игру», – сказал футболист.
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