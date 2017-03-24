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    Игорь Акинфеев: «Болельщикам обидно, что сборная показывает такую игру»

    Теги Игорь Акинфеев сборная России болельщики сборная Кот-д′Ивуара товарищеские матчи (сборные)

    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев передал впечатления от матча с командой Кот-д′Ивуара (0:2).

    «Не получилось показать свою игру. Самое главное, мы не использовали шансы. Завтра проведем разбор игры», – сказал футболист.

    Вратарь ответил на вопрос о болельщиках.

    «Им обидно, что сборная показывает такую игру», – сказал футболист.

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    • Дойдет до 1/2
      0%
    • Выйдет в финал
      2%
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      10%

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