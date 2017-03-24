Вратарь сборной России Игорь Акинфеев передал впечатления от матча с командой Кот-д′Ивуара (0:2).

«Не получилось показать свою игру. Самое главное, мы не использовали шансы. Завтра проведем разбор игры», – сказал футболист.

Вратарь ответил на вопрос о болельщиках.

«Им обидно, что сборная показывает такую игру», – сказал футболист.