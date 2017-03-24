Канделаки извинилась за ошибку «Матч ТВ», перепутавшего Алексея Березуцкого с Василием

Генеральный продюсер Тина Канделаки извинилась за ошибку телеканала, перепутавшего защитника ЦСКА Алексея Березуцкого с братом Василием.

В эфире «Матча» Алексей Березуцкий в рамках футбольно-поэтического проекта прочитал стихотворение Сергея Есенина «Береза», однако в титрах его назвали Василием Березуцким.

«Уважаемые зрители, приносим свои извинения. Все мы – живые люди и все мы ошибаемся. Журналисты – не исключение!» – написала Канделаки в твиттере.