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    Канделаки извинилась за ошибку «Матч ТВ», перепутавшего Алексея Березуцкого с Василием

    Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий телевидение видео фото Матч ТВ Тина Канделаки

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки извинилась за ошибку телеканала, перепутавшего защитника ЦСКА Алексея Березуцкого с братом Василием.

    В эфире «Матча» Алексей Березуцкий в рамках футбольно-поэтического проекта прочитал стихотворение Сергея Есенина «Береза», однако в титрах его назвали Василием Березуцким.

    «Уважаемые зрители, приносим свои извинения. Все мы – живые люди и все мы ошибаемся. Журналисты – не исключение!» – написала Канделаки в твиттере.

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